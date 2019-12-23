"Anadolu Kadınları Bir Bâcıyân-ı Rûm Hikayesi” İzmir'de sahneleniyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Anadolu Kadınları Bir Bâcıyân-ı Rûm Hikayesi" adlı tiyatro oyununun İzmir'deki ilk gösterimi 22 Aralık'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi Bornova Necdet Aydın Salonu'nda gerçekleştirildi.

Oyun öncesinde Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Bâcıyân-ı Rûm Teşkilatı'na dair bilgi verdi. Anadolu Kadınları Teşkilatı anlamına gelen Bâcıyân-ı Rûm'un Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda rol alan zümrelerden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Kırpık, kadınların sosyal hayatta yer almasını sağlamak için eğitim öğretim faaliyetleri yürüten, yeri geldiğinde düşmanla savaşan Türk kadınlarının “Bacı” ve “Ahi” sıfatlarıyla vakıflar kurduğuna dikkat çekti. “Bâcıyân-ı Rûm bizim her anlamda sosyal eğitim ve üretim müesseselerimizin başında geliyor” diyen Prof. Dr. Kırpık, kadınların çarşıda, pazarda, sosyal hayatın içerisinde bulunduğunu, hatta bazı mesleklerin kadınlara emanet edildiğini dile getirdi. Türk Tarih Kurumunun Bâcıyân-ı Rûm'u tanıtmak için sempozyumlar ve sergiler düzenlediğini, belgeler yayımladığını ifade eden Prof. Dr. Kırpık, Türk kadınının Anadolu'nun vatan olmasında da, Müdafaa-yı Vatan Cemiyetlerinin kurulmasında da etkin rol aldığını hatırlatarak, bu tür etkinlikler düzenlemenin Türk kadınına karşı bir vefa borcu olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Güray Kırpık'ın sunumunun ardından Uğur İkiz tarafından kaleme alınan, Abdullah Beyaztaş tarafından yönetilen ve profesyonel tiyatrocuların rol aldığı oyun seyirciyle buluştu. Geçtiğimiz aylarda Ankara ve İstanbul'da çeşitli okullarda sahnelenen tek perdelik oyun, içinde bulunduğumuz hafta boyunca İzmirli öğrencilerle buluşmaya devam edecek.