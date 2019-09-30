Anadolu Kültür ve Tarihinde Rumeli'nin Yeri kültür programı düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 27-29 Eylül tarihleri arasında Kosova ve Kuzey Makedonya'da “Anadolu Kültür ve Tarihinde Rumeli'nin Yeri” konulu kültür programı düzenlendi.

Etkinliğin açılışı Uluslararası Balkan Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinlik, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanvekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, İBU Rektörü Prof. Dr. Mehmed Dursun Erdem, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emin, Ensar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Baki'nin katılımıyla gerçekleşti.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili açış konuşmasında kültür, bilim ve eğitimin değişik ülkelerden genç insanlar arasında dostluklar ve güven oluşturmada büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. İsmaili, "Gençlerin de öğreneceği ve tartışacağı karşılıklı anlaşma ve iş birliğinin, yaşadığımız zamanın dinamikleri içerisinde yeni nesillerin karşılaştığı en karmaşık görevlerden ve zorluklardan biri olduğunu vurgulamak isterim. Sizlere gelecekte başarılar diliyorum" dedi.

Devlet Bakanı Elvin Hasan ise Balkanlar ve Anadolu topraklarının sahip olduğu ortak kültüre vurgu yaptığı konuşmasında "Şüphesiz ki Balkan ve Anadolu Yarımadası, Türk tarihi açısından da ayrı öneme sahiptir ve Türk milletinin daimi ana vatanıdır. Ortak geçmişimiz olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde aynı ülkede birlikte yaşadık. Bu topraklarda yetişen Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ise hepimizin gurur duyduğu, dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış önemli bir şahsiyettir" diye konuştu.

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanvekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ise, merhum Haluk Dursun'un öncülüğünde başlatılan tarih ve kültür birliği programlarının Türkiye'deki tarih ve kültür birliği ile milli birlik bilincini artırmak, gelecekte bu gençlerin iyi birer devlet adamı ve iyi birer vatandaş olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. "Bu proje sadece Türkiye için değil aynı zamanda gönül coğrafyamız için de çok kıymetli, zira tarih ve kültür birliği dediğimiz zaman sadece Anadolu değil kültür coğrafyamız, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve İslam ülkeleri de bu işin içerisine katılacak derecede geniş bir kültür coğrafyasına sahibiz. Bu sebeple burada bulunmamız çok anlamlıdır" şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında Uluslararası Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde Makedonyalı gençleri Türkiye'den akranlarıyla buluşturan bir çalıştay düzenlendi. “Gençlerle Baş Başa” programında ise Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen lise öğrencileri bilim insanları, sanatçı ve bürokratlarla bir araya gelerek millî kültür ve değerlere dair görüşlerini ifade etti. Etkinlik, Priştine, Prizren, Ohri, Struga, Kalkandelen ve Üsküp şehirlerini kapsayan kültür gezisiyle sona erdi.