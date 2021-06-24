Anadolu Masal Evi Keçiören'de açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte 'Anadolu Masallar Projesi' kapsamında Keçiören'de inşa edilen 'Anadolu Masal Evi'nin açılışına katıldı.

Keçiören Gümüşdere Mahallesi'ndeki Gümüşdere Anaokulunda faaliyete başlayan 'Anadolu Masal Evi'nin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Selçuk, "Bizim kültürümüzün dokularında yer alan, ninelerimizin, dedelerimizin dillerine yerleşmiş masallarımızı aktarmanın bir projesi bu. Çocuklarımızın masal tadında bir eğitim, bir terbiye süreci içerisinde yaşamalarına katkı sağlamış oluyoruz. Burada bütün ekip arkadaşlarımız ile beraber bir sevinci yaşıyoruz. Bu sevinç aslında bin yıllık bir sevinç. Bunu sahici bir şekilde yeni nesiller ile paylaşmak söz konusu. Bu yüzden Masal Evleri'ni çok önemsiyorum. Çünkü çocuklarımız ile gerçekçi ve sahici bir bağ kurabiliyoruz. Bunun yol açtığı yansımaları gördükçe inanın yaptığımız bütün projeler içinde çok özel bir yere sahip oluyor bu Masal Evleri" dedi.

“Desteğe devam”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da belediye olarak Anadolu Masal Evi'nin yapım sürecine destek verdiklerini ve bundan sonraki süreçte de eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından kurdele kesilerek 'Anadolu Masal Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra Masal Evi'nde incelemelerde bulundu.