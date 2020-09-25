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Anadolu Medyasının acı kaybı

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Toru, korona virüs nedeniyle vefat etti.


Aynı zamanda Kanal Urfa TV Genel Yayın Yönetmeni olan İbrahim Toru, uzun süredir korona virüs tedavisi görüyordu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “İbrahim kardeşimizin son bir vasiyeti vardı. Urfa'da Eyyüp Peygamberin makamı bulunan mezarlığa gömülmek istiyordu. Konuyu Numan Kurtulmuş Bey'e ilettik. Numan Bey'in yakın dostu idi. Numan Bey, Cumhurbaşkanımıza konuyu iletti. İbrahim kardeşimizin son vasiyeti konusunda Cumhurbaşkanımızdan onay bekliyoruz" dedi.

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