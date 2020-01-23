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Anadolu rockun efsane isimlerinden Barış Manço ve Cem Karaca için vefa konseri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Anadolu rock müziğinin duayen sanatçıları Cem Karaca ve Barış Manço’yu vefa konseri ile anacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Anadolu rock müziğinin duayen sanatçıları Cem Karaca ve Barış Manço'yu vefa konseri ile anacak.


Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 9 Şubat Pazar günü saat 18.00'da ücretsiz gerçekleştirilecek konserde, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası usta sanatçıların eserlerini Başkentlilerle birlikte seslendirecek. Kent Orkestrası 500 kişilik dev kadrosuyla vereceği konserde, Anadolu rock müziğinin usta isimleri Cem Karaca ve Barış Manço şarkılarıyla anılacak. Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç yönetiminde “senfonik rock” tarzını “Anadolu rock” ile sentezleyerek gerçekleştirilecek konserle Başkentliler unutulmaz dakikalara şahitlik edecek.



Ünlü isimler yer alacak


Barış Manço ve Cem Karaca'nın dillerden düşmeyen şarkılarını Kent Orkestrası'nın profesyonel müzisyenleri Turgay Bengü ve Selçuk Keskingöz seslendirecek. Senfonik rock düzenlemeleri ünlü besteci ve aranjör Utar Artun tarafından yapılacak konsere Barış Manço'ya müzik yaşamında yıllarca eşlik eden Kurtalan Ekspres'in bas gitaristi Ahmet Güvenç de misafir sanatçı olarak katılacak.

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