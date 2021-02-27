Anadolu Yayıncılar Derneği, Dijital Medya Çalıştayı için davetlere başladı

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır 6 Mart tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenecek çalıştay için basın davetlerine başladılar.

Dernek yönetimi, basını kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyaret esnasında gazeteciler, bu çalıştayın önemine dikkat çekerek "Çok kaliteli bir ekip oluşturmuşunuz, çok önemli konulara parmak basmışsınız” dedi.

6 Mart tarihinde gerçekleşecek çalıştayın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yapması bekleniyor.