Anadolu Yayıncılar Derneği'nden İmamoğlu'na tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketinden 50 kişinin çıkartılması üzerine Anadolu Yayıncılar Derneği medya çalışanı duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Ekrem Bey seçim öncesi kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız demişti. Oysa bugünlerde 50 emekçi gazeteciyi, basın çalışanını işten çıkardı. Ekrem Bey seçim öncesi emekten, alın terinden, kul hakkından bahsetti. Kimseyi mağdur etmeyeceğim dedi. Gelir gelmez 50 kişinin işine son verdi. Bu medya çalışanlarına yapılan uygulamayı kınıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Hani sadece emeğine bakarım, siyasi görüşüne bakmam demiştiniz. Herkes ailesini geçindirmeye uğraşıyor. Evine ekmek götürmeye çalışıyor. Bu masum insanların ekmeğiyle oynamayın. Bu yanlıştan dönün" diye konuştu.