Anadolu'nun eşsiz dansları Yenimahalle'de sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun “Danslarla Anadolu” adlı gösterisi Yenimahallelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Etkinlik öncesi konuşma yapan Başkan Yaşar, “Bugün sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bugün bizi biz yapan değerlerden birini izlemeye geldik. Halk oyunları bizim özümüzdür. Bizi biz yapan değerlerdir. Biz halk oyunlarıyla evlendik, halk oyunlarıyla kına gecesi yaptık, törenler gerçekleştirdik. Doğunun barı da, Karadeniz'in horonu da, Ege'nin zeybeği de, İç Anadolu'nun kırık havası da bizim. Bizler Cumhuriyeti kuran ve bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gideceğiz. Biz Yenimahalle'de gelenek ve göreneklerimize, ilime ve bilime hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.

Genel sanat yönetmenliğini Orhan Alptekin'in yaptığı programda, halaydan horona kadar halk danslarının en seçkin örnekleri sergilendi. Gece boyunca adeta görsel bir şölen yaşayan vatandaşlar, etkinliğin sonunda başarılı dans performansları ve rengârenk yöresel kıyafetleriyle Anadolu'nun zenginliklerini sunan dansçıları ayakta alkışladı.