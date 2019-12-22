Anadolu'nun k?lt?r emanet?ilerine 345 miras ta??y?c?s? daha eklendi

Her y?l d?zenli olarak ger?ekle?tirilen kurul toplant?lar?n?n temel amac? T?rkiye'deki geleneksel sanatlar? ve sanat??lar? desteklemek, yeni ustalar yeti?tirmek, geleneksel sanatlar?n ?retimini ve g?r?n?rl???n? art?rarak geni? kitlelere ula?mas?n? sa?lamak. Bu do?rultuda Kurula icra etti?i sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, bu alanda belli bir olgunlu?a eri?mi?, geleneksel el sanatlar?n?n gelene?inden kopmadan, bu sanata ili?kin yeni teknikleri de uygulayabilen ustalar ba?vuruda bulunabiliyor.

2019 y?l? ikinci d?nem Somut Olmayan K?lt?rel Miras Ta??y?c?lar?n? Tespit ve De?erlendirme Kurulunun ?al??malar?n? tamamlamas?n?n ard?ndan Geleneksel El Sanatlar? ve T?rk S?sleme Sanatlar? alan?nda 78, Halk Ozanlar?-A??klar?/?airleri ve Zakirlik alan?nda 47, Mahalli Sanat?? ve ?alg? Yap?mc?s? alan?nda 61 ve Geleneksel Tiyatro alan?nda 17 sanat?? ?Sanat?? Tan?tma Kart?? almaya hak kazand?.

Sanayile?me, modernle?me, k?reselle?me, t?ketim k?lt?r? ve teknoloji ?a??n?n getirmi? oldu?u k?kl? ve h?zl? de?i?imlerle yok olma tehlikesi alt?nda olan geleneksel sanatlar? icra eden tan?tma kart? sahibi sanat??lar, yurt i?inde ve yurt d???nda d?zenlenen sergi, festival ve k?lt?r g?nleri gibi etkinliklere g?nderilerek destekleniyor, b?ylelikle geleneksel sanatlar?n tan?t?lmas?n? sa?lan?yor.

Bakanl?k bu ?al??mayla geleneksel sanatlar?; yurt ?ap?nda yap?lan alan ara?t?rmalar?, tespit, ar?ivleme ve yay?n ?al??malar? ile ?Halk K?lt?r? Bilgi ve Belge Merkezi?ne kaydederek toplumsal haf?za alan?nda ?nemli bir hizmet veriyor.

Kurul, bu y?l ilk d?nem 142 ki?iye ?Sanat?? Tan?tma Kart?? vermi?ti, ikinci d?nem bu say?ya 203 ki?inin daha eklenmesiyle 2019 y?l?nda toplam 345 ki?iye Sanat?? Tan?tma Kart? verilmi? oldu. Bu rakamlarla T?rkiye genelinde bug?ne dek Halk K?lt?r? Bilgi ve Belge Merkezine kay?tl? sanat?? say?s? 4 bin 381'e y?kseldi.