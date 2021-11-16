Anafartalar Caddesi'ni yeniden canlandıracak proje hayata geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, Ulus Anafartalar Caddesi'ni yeniden canlandıracak “Anafartalar Caddesi İyileştirme ve Kentsel Tasarım Proje”sini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan Anafartalar Caddesi İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi için Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Ankara'nın Tarihi Kent Merkezi Ulus Anafartalar Caddesi Ortak Akılla Canlanıyor' başlıklı değerlendirme toplantısına başkentin tüm paydaşları katıldı.

Ankara'nın tarihi kent merkezi olan “Anafartalar Caddesi”nin yeniden canlandırılması ve turizme kazandırılması amacıyla yapılacak ortak çalışmalar ve öneriler, ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un da katıldığı toplantıda kent tarihini ön plana çıkaracak projelere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, şöyle konuştu:

“Ankara'nın kıymetli olduğunu ama bir o kadar da kıymetinin bilinmediğini ve Ankara'nın hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Ortak aklı çok önemsiyorum. Büyükşehir Belediyemiz attığı her adımda ortak aklı önemsiyor. Turistlerin artık deniz turizminden çok tarih ve kültür turizmine yoğunlaştıklarını duyuyoruz. Kenti gezmeye gelen turistler tarihi mekanlarda vakit geçirdikçe oradaki tacirin de geliri artacaktır. Ulus ve civarı tarihi özellikleri ile çok sayıda turist çekebilecek potansiyele sahip. Bu proje ile Anafartalar Caddemize yeni can, yeni kan gelecek. Böylelikle de kentin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Elimizi taşın altına değil gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu söylemek isterim.”

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Büyükşehir Belediyesinin ortak akılla tüm paydaşların görüş ve önerilerini dikkate aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehir Belediyesi katılımcı kültürle süreç yönetimine ilişkin adımlar atıyor ve kentteki tüm paydaşların fikrini alalım istiyor. Sadece Ulus bölgesinde Anafartalar ile ilgili 13 bin üyemiz var. Büyükşehir Belediyesinden gelen talep üzerine Anafartalar Caddesi'nde faaliyet gösteren üyelerin görüşü soruluyor. Katılımcı yönetimin bu uygulamalarını ticaret odası olarak da destekliyoruz. Kent Konseyi olarak bütün paydaşları bir araya toplamak için sorumluluk almaya çalışıyoruz.”