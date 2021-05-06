Anaokulu öğrencilerinden eTwinning projeleri

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, yerli ve yabancı ortakların katılımlarıyla eTwinning projesi kapsamında etkinliklerine devam ediyor.

Proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş masalları çocuklarla yeniden buluşturmak ve başka ülkelere tanıtmak hedefleniyor. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Anadolu Masalları Projesi'nde yer alan Anadolu masalları çocuklara anlatılırken aynı zamanda taş boyama, tuz seramiği, artık materyallerden masal kahramanları kuklaları, yoğurt mayalama gibi pek çok masal sonrası etkinliğe de yer veriliyor. Bu kapsamda Türkiye'den 10 ve Romanya'dan 1 öğretmenle 150 öğrencinin aktif katılımı ile gerçekleştirilmekte olan Bana Bir Masal Anlat Projesi yürütülüyor.

Sincan Tuna Üçer İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Halime Özdemir, Niğde Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu Sınıf Öğretmeni Taner Ataman'ın kuruculuğunu yaptığı projeye, Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Volkan Doğan, Cumhuriyet İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Nurseda Çevik, Kastamonu Tosya İlkokulu Sınıf Öğretmeni Güllü Deniz Aydoğan, Antalya Manavgat Anaokulu O.Ö.E.Ö. Ayfer Yavuz, Fatih Anaokulu Rehber Öğretmeni Gülseren Arslan, Antalya Mustafa Ayşe Altun İlkokulu O.Ö.E. Öğretmeni Müjgan Ömeroğlu, Ankara Nedret Arif İlkokulu O.Ö.E. Öğretmeni Olcay Keçeci, Manisa Mustafa Sabiha Göldelioğlu Anaokulu O.Ö.E. Öğretmeni Sinem Bayar ve Romanya Gradinitacu Program Prelungit “Elena Farago” O.Ö.E. Öğretmeni Eliza Postelnicu katılıyor.