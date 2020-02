ANAP Genel Başkanı Çelebi: "Mutabakata uyulmazsa Türkiye her türlü reaksiyonu gösterme hakkına sahiptir"

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Bizim beklentimiz mutabakata uyulması, uyulmazsa Türkiye mütekabiliyet durumunda her türlü reaksiyonu gösterme hakkına sahiptir" dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İHA muhabirine gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çelebi, "Birbirimize muhalefet edeceğiz diye ülkemize düşmanlık etmeyelim" diye konuştu.

Suriye'de bir iç savaşın varlığından ve dünyanın her tarafından ülkelerin bölgeye müdahale ettiğini aktaran Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Suriye'de bir iç savaş var. Dünya'nın her tarafından ülkeler, başta ABD, Rusya ve İran olmak üzere buraya müdahale ediyorlar. Türkiye'de Suriye probleminden dolayı, en çok canı yanan, en çok fedakarlık yapan, en çok yük alan bir ülke, İdlib'de yaşanan olaylarda ülkemizin çok ciddi anlamda canını acıtır hale geldi. Çünkü, şehitlerimiz var. İdlib'de rahmeti rahmana varan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum, yararlılarımıza da acil şifalar diliyorum. İdlib şu anda bizim kanayan yaramız" ifadelerini kullandı.

"Bizim beklentimiz mutabakata uyulması, uyulmazsa Türkiye mütekabiliyet durumunda her türlü reaksiyonu gösterme hakkına sahiptir"

İdlib konusunda Türkiye'nin her türlü reaksiyon hakkının olduğuna inandığını belirten Çelebi, "Son zamanlarda yaşanan İdlib gerginliği bunun açıkça teyidi, Türkiye burada en yapıcı, en uzlaşmacı ülke konumunda, çünkü biz Soçi'de bir mutabakata vardık. Bölgede direk aktif rol oynayan ülkeler ile bir mutabakata vardık. Bu mutabakatı delen ülke Türkiye değil. Çatışmasızlık bölgeleri oluşturmak anlamında çok ciddi ve doğru adımlar attık. Gözlem noktaları hazırladık. Garantör ülkelere rağmen rejim güçlerinin Soçi mutabakatını ihlal ederek, bölgede bulunan bazı gözlem noktalarımızı içine alacak derecede saldırgan tutumları devam ediyor ve şehitlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın da bugün grup toplantısında net ifadelerle ortaya koyduğu, bizim bir Mehmetçiğimizin tırnağına zarar gelirse bedelini misliyle ödetiriz diyoruz. Türkiye diplomasi anlamında da her türlü adımı atıyor. Bizim beklentimiz mutabakata uyulması, uyulmazsa Türkiye mütekabiliyet durumunda her türlü reaksiyonu gösterme hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'FETÖ'nün siyasi ayağı' olarak tabir edilmesi yanlış bir terim"

FETÖ'nün 40-50 yılın hazırlanışı olduğunu ifade eden Çelebi, 17-25 Aralık'ı ortaya çıkaran kişilerin masumane görüntülerinin arkasında çok büyük planların ve hainliklerin olduğunu öngördüklerini söyleyerek, "FETÖ'nün siyasi ayağı falan derken, 15 Temmuz'da başta Cumhurbaşkanı'nın dirayetli duruşuyla bu millet bir destan yazarak devletine ve milletine sahip çıktı. FETÖ ile mücadele'nin (FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) bu tür tartışmalarla sulandırıldığı kanaatindeyiz biz, ciddi bir mücadele veriliyor. Yargımız halen kahraman ordumuzun, emniyetimizin, devletimizin diğer kurumlarının içine sızmış kesimleri zaten temizliyor. FETÖ'nün siyasi ayağını alevlendirerek biz bu işe zarar veriyoruz. Herkes birbirinin üzerine suç atma derdinde, biz bunları doğru görmüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'FETÖ'nün siyasi ayağı' olarak tabir edilmesi yanlış bir terim. Etkin mücadele 15 Temmuz'da tavan yaptı. 15 Temmuz'dan sonrada bu mücadele devam ediyor. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden ülkeyi kuşatmak isteyen kesimin elini güçlendirmemek lazım" şeklinde konuştu.

"Biz bu gemide hep beraberiz"

Elazığ'da yaşanan deprem ve Van'da yaşanan çığ felaketlerini hatırlatan Çelebi, "Devletimizin gücü feraseti burada ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın yaralarını anında sarabiliyoruz. Devletimizin geldiği nokta son derece sevindirici. Biz bu gemide hep beraberiz. Bu geminin batmasının hiçbir faydası yok. Bu gemi su alacak bir gemi değil, yaşanan sorunların hepsini aşma güç ve kabiliyetimiz var. Türkiye Cumhuriyeti bunları başardı. Önümüzdeki dönemin Türkiye için olumlu olacağına inanıyorum" dedi.

"Birbirimize muhalefet edeceğiz diye ülkemize düşmanlık etmeyelim"

Muhalefet ederken Türkiye'ye düşmanlık etmemek gerektiğinin altını çizen Çelebi, "Özellikle birbirimize muhalefet edeceğiz diye ülkemize düşmanlık etmeyelim. Biz büyük, güçlü ve sınırları olmayan bir ülkeyiz. Gönül coğrafyamızda; orta doğu'da, balkanlarda, Türk dünyasında bizden medet uman milyonlarca mazlum var. Bizim bunların sesi, önderi, lideri olmaya devam etmemiz için içerideki görüş ayrılıklarını, farklılıkları zenginlik olarak milli menfaatler etrafında birleştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.