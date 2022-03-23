Anayasa Komisyonu, Milletvekili Seçim Kanunu teklifini görüşmek üzere toplandı

Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP'nin ortak teklifi olan Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız milletvekillerine bilgi verdi. Yazıcı, teklifin 15 maddeden oluştuğunu söyleyerek, “Bu kanun teklifi MHP ile huzura getirdiğimiz 15 maddelik teklifle halen yüzde 10 barajına uygun. Seçim barajı yüzde 7'ye indirilmektedir. Temsilde adaletin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Genel dont sistemi uygulanacaktır. İttifak partilerinin tüzüklerinden hareket edip belirli küme altında tekelleşmesi değildir. Seçmen iradesinin kendi iradesi dışında başka partiye yansıması hedeflenmektedir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise siyasi partilerin ve seçimlerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu aktararak, “Seçimler millet iradesinin görünür yanı, gösterildiği yerlerdir. Seçimle ilgili kanunlar ülkedeki demokrasinin çıtasını göstermesi bakımından önemlidir. Demokrasi doğası gereği korunması zor rejimlerdir. Kesintiye uğrasa da Türk milleti demokrasiyi özümsemiş, yaşatmayı bilmiştir. 12 Eylül'ün eseri olan baraj uygulanmaktadır. Seçim ittifakı sıfırlanmıştır ama yasal olarak seçim barajı korunmaktadır” diye konuştu.

Yıldız, yüzde 10 barajının yüksek olduğunu kaydederek, “Mecliste sandalye dağılımını etkilediği doğru. Seçim barajının anayasaya aykırılık iddiası tartışmaları uzun süre yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi (AYM) seçim barajının kabul edilebilir olduğuna hükmetmiştir. Ancak AYM kararlarında devamlılık yoktur. Bugünkü seçim barajını AYM'ye götürme yolu kapalıdır. Avrupa Birliği, seçim barajının Avrupa'daki en yüksek seçim barajı olduğunu söylemiştir. HDP'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'baraj yüksek olsa da siz aşıyorsunuz' demiştir. Niye 3 değil, 7 olduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söylemiştir” şeklinde konuştu.