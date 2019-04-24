Anayasa Mahkemesi heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesinin 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 57'nci yıl dönümü nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile başkanvekilleri, üye ve raportörler Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Arslan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra heyet Anıtkabir'den ayrıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 57'nci yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha huzurundayız. Banisi olduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını ve insanımızın temel hak ve hürriyetlerini koruma görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin azim ve gayreti içindeyiz. Ruhun şad olsun. "