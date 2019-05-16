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Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Özden'in eşi sol yolculuğuna uğurlanıyor

Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden’in eşi Fatma Necla Özden için Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden'in eşi Fatma Necla Özden için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı.


Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden'in eşi Fatma Necla Özden, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özden için Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi Yekta Güngör Özden, eşinin tabutu başında fenalaştı. Bunun üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Özden'in koluna girerek düşmesini engelledi.


Cenaze törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, milletvekilleri ve sevenleri katıldı. Özden'in naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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