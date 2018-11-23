Andrey Karlov suikasti soruşturması tamamlandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, suikastin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduğu, suikast talimatının örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği ve suikastin Türkiye ile Rusya ilişkilerini baltalamak için gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri baltalamak için suikastin Fetullahçı Terör Örgütü'nce düzenlendiği" tespitine yer verilen toplam 600 sayfalık iddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüphelinin cezalandırılması istendi. İddianamede, şüpheliler Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme" ve saldırıda yaralanan 3 kişiyi "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılması istendi. Şüpheliler Sercan Başar, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, Doğukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül , Abdulsamet Kekeç , Burak Yusmak ve Ayşe Söğüt'e ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilmesi talep edildi.

Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlov ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Anastas Zimbirikaki ve Leyla Gündoğan iddianamede şikayetçi sıfatıyla yer aldı.