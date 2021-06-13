ANFA Bitki Evi ikinci şubesini Gölbaşı Mogan'da açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Bitki Evi, Altınpark'tan sonra ikinci şubesini Gölbaşı Mogan Park'ta açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark'ta bulunan ANFA Bitki Evi, hizmet alanını genişleterek ikinci şubesini Mogan Park'ta açtı. İç ve dış mekanları süsleyecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam eden ANFA Bitki Evi, gelen yoğun talep üzerine Gölbaşı Mogan Park'taki yeni şubesinde hizmet vermeye başladı. Karşıyaka Mahallesi Mogan Park alanı içerisindeki Küme Evleri 17 numarada hizmet vermeye başlayan ANFA Bitki Evi, pazar günü hariç haftanın 6 günü 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Bitki evinde papatyadan minyatür güle, camgüzelinden 11 ay çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına rengarenk çiçekler satışa sunuluyor.