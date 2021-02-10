ANFA Bitki Evi Sevgililer Günü'ne hazır

ANFA Bitki Evi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kırmızı rengin ağırlıkta olduğu çiçek ve bitki seçeneklerini Başkentlilerle buluşturuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Altınpark ANFA Bitki Evi, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırlıklarını tamamladı. Rengarenk güllerden saksıda minyatür gül çeşitlerine kadar uygun fiyatlarla satışa sunulan çok sayıdaki aranjmanlar Başkentlileri bekliyor. ANFA Bitki Evi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamlayan ANFA Bitki Evi, Sevgililer Günü'nün sembol çiçeği kırmızı güllerden aranjmanlarla adeta görsel bir şölen sunuyor. Özenle hazırlanan Sevgililer Günü aranjmanları arasında ayrıca zarafetin simgesi orkideden kokusu ve güzelliği ile bilinen sümbüle, cam güzelinden kalanşoya, flamingo çiçeğinden 11 ay çiçeğine, kuru çiçek aranjmanlarından terrariuma kadar çeşit çeşit iç ve dış mekan çiçek ve bitkiler yer alıyor. ANFA Bitki Evi, pandemi sürecinde haftanın 5 günü 08.00- 18.00 saatleri arasında hizmet verirken, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 13-14 Şubat tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.