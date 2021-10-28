ANFA Bitki Evi üçüncü şubesini 30 Ağustos Zafer Parkı'nda açtı

Ankara'da mevsimlik çiçek ve bitkileri uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi ANFA Bitki Evi, Altınpark ve Mogan Parkı'ndan sonra üçüncü şubesini 30 Ağustos Zafer Parkı'nda açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Altınpark ve Mogan Park'ta bulunan ANFA Bitki Evi, hizmet alanını genişleterek üçüncü şubesini 30 Ağustos Zafer Parkı'nda açtı. İç ve dış mekanları süsleyecek birbirinden güzel mevsimlik çiçek ve bitki çeşitlerini

uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam eden ANFA Bitki Evi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine açtığı yeni şubesinde hizmet vermeye başladı. 30 Ağustos Parkı girişi 17. Sokak Söğütözü Çankaya adresinde hizmet vermeye başlayan ANFA Bitki Evi, haftanın 7 günü 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Park içerisinde keyifli vakit geçiren vatandaşlardan tam not alan Bitki Evi'nde kahve çiçeğinden yasemin çiçeğine, menekşeden kaktüse, kasımpatından para çiçeğine rengarenk çiçekler satışa sunuluyor. Çiçek ve bitki çeşitliliği nedeniyle ANFA Bitki Evi'nin dikkatini çektiğini belirten Meral Kuş adlı vatandaş, “Gerçekten çok güzel, şahane olmuş bayıldım. Teşekkür ediyorum buraya açıldığı için. Kasımpatı mevsimi diye hemen satın aldım” dedi.

Esra Şahin adlı vatandaş da, “Çok güzel düşünülmüş, yürüyüş için sıklıkla geldiğim bir yer. Bitki Evi'nin açılmasına arkadaşlarımla çok sevindik. Çiçeksever herkes gelmeli” dedi.