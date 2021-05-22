ANFA Bitki Evi yazı rengarenk çiçeklerle karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark'ta bulunan ANFA Bitki Evi, iç ve dış mekanları süsleyecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam ederek, yaz mevsiminin rengarenk çiçek ve bitki seçeneklerini bu yaz da Başkentlilerin beğenisine sunuyor. Petunyalardan Çin karanfiline, aslanağzından şebboya, begonyadan sardunyaya, küpeliden ortancaya kadar pek çok farklı çeşit çiçek ve bitki Başkentlileri bekliyor. ANFA Bitki Evi, haftanın her günü 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.