ANFA Bitki Evi'nde yeni yıl çiçekleri Başkentlileri bekliyor

Yılbaşının sembol çiçeklerinden olan ve yalnızca Aralık ayında satılan kırmızı tomurcuklu kokina çiçeği uygun fiyatlarıyla Başkentlilerin tercihi arasında yer alıyor.

ANFA Bitki Evi'nde elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulent çeşitlerine çok sayıda yılbaşı aranjmanı görsel şölen sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark'ta bulunan ANFA Bitki Evi, birbirinden güzel çiçek ve bitkileri uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Evlerini ya da bahçelerini yeni yıla hazırlayan Başkentlilere rengarenk çiçek ve bitki seçeneği sunan ANFA Bitki Evi, yılbaşı çiçekleriyle de görsel şölene ev sahipliği yapıyor.

ANFA bitki evi yılbaşı için çiçekleri hazırladı

Altınpark ANFA Bitki Evi'nde yılbaşının sembol çiçekleri arasında yer alan ve sadece Aralık ayında satışa sunulan kırmızı tomurcuklu kokina, Başkentlilerin en çok tercih ettiği çiçeklerin başında geliyor ANFA Bitki Evi'nde hazırlanan yılbaşı aranjmanları arasında ayrıca elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulente kadar çeşit çeşit iç ve dış mekan çiçek ve bitkileri yer alıyor. Her mevsim yeni ürünlerle Başkentlilere görsel şölen sunan ANFA Bitki Evi, pandemi sürecinde haftanın 5 günü 08.00- 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. ANFA Bitki Evi, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu hafta 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar hizmet verecek.