ANFA Güvenlik kamu kurumlarına ve özel sektöre hizmet vermeye başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi, Başkent'te yaşayan vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Hizmette etkinlik, verimlilik, üstün kalite anlayışı ve insan odaklı çalışma prensiplerini esas alan ANFA Güvenlik, Başkent'te güvenlik hizmeti almak isteyen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre profesyonel hizmet vermeye başladı. Silahlı veya silahsız, liyakat usulüne göre nitelikli özel güvenlik görevlisi yetiştiren ANFA Güvenlik, uzman personel tarafından yapılan risk ve zafiyet analizleri doğrultusunda oluşturulan kadrosu ile görev üstlenilen mahallerde etkin güvenlik hizmeti sağlayacak.

Uzman personelle etkin hizmet

Köpekli güvenlik hizmetlerinden su üstü devriyesine, tesis güvenliğinden şahısların yakın korumalığına kadar birçok alanda uzmanlaşmış personeliyle yeşil alanlar, parklar, mezarlıklar, barajlar, spor tesisleri ve stratejik tesislerde güvenlik hizmeti sağlayan ANFA Güvenlik, huzurlu bir kent hayatı için profesyonel bir yaklaşımla çalışmalarına devam ediyor. Koruma ve güvenlik hizmeti almak isteyen kamu ve özel sektör kurum kuruluşlarına danışmanlık hizmeti de veren ANFA Güvenlik, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ne göre faaliyetlerini sürdürüyor. ANFA Güvenlik tarafından koruma ve güvenlik hizmeti almak isteyen özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşları, “(312) 347 01 11-12” telefon numarası ya da “info@anfaguvenlik.com.tr” adresi üzerinden iletişime geçebilecek.