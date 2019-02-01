ANFA personelinden Türk Kızılayına kan bağışı

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet veren ANFA Genel Müdürlüğü ve ANFA Güvenlik Müdürlüğü, Türk Kızılayının başlattığı kan bağışı kampanyasına tüm personeliyle katılarak destek oldu. Kan bağışının sağlıklı her bireyin insanlık vazifesi olduğunu söyleyen ANFA Güvenlik Genel Müdürü Metin Kıratlı, “Bağışladığımız bir ünite kan bizde bir eksikliğe yol açmayacak ancak bu bir ünite kan bir kişinin hayata tutunmasına katkı sunacak, o kişiyi hayata bağlayacaktır" dedi.

ANFA Güvenlik personelinin bu tür yardım kampanyalarında her zaman önder ve örnek olmaya çalıştığını vurgulayan ve kan bağışına periyodik olarak devam edeceklerini belirten Kıratlı, bütün vatandaşları kan bağışlamaya davet etti.

Bir ünite kan ile üç hayat kurtarılabildiğini belirten Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, kan bağışına yoğun katılımlarından dolayı tüm ANFA personeline teşekkür etti.