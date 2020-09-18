ANFA tasarruf atağını sürdürüyor

ANFA Genel Müdürlüğü, Dikmen Vadisi'nde kurduğu atölyede Başkent genelindeki yeşil alan ve parklarda bulunan bankların bakım ile onarımını kendi kaynaklarını kullanarak yapıyor.

ANFA Peyzaj Müdürlüğü, Dikmen Vadisi rekreasyon alanında kurduğu atölyede bank üretiminin ardından atık malzemelerle kent mobilyası da üretiyor. ANFA Genel Müdürlüğü, Başkent'te yeşil alan ve parklarda yıpranan yüzden fazla bankın bakım ve onarımını 2 aylık sürede gerçekleştirdi. Toplam 7 personelin çalıştığı atölyede ahşabı eskimiş bankların, çöp kutularının ahşap bölümleri önce zımparalanıyor, sonra boyanıyor, ardından vernik yapıldıktan sonra en az beş yıl kullanılabilecek hale getiriliyor.

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı parklar Büyükşehir Belediyesinin elinden büyük bir özveriyle geçiyor. Ankara'nın prestij parkları arasında yer alan Dikmen Vadisi, Portakal Çiçeği Parkı, Çınar Parkı ve Güvenpark'ta bulunan bankların bakım ve onarımını piyasa şartlarının altında maliyetle yapan ekipler, çevrenin daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.