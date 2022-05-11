ANFA'dan özel mülklere peyzaj hizmeti

Başkent'in dört bir yanında yer alan dinlenme alanları başta olmak üzere park, bahçe ve orta refüjlerde peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdüren ANFA Genel Müdürlüğü, şimdi de özel mülklere yönelik peyzaj hizmeti vermeye başladı. Başkentliler konut ya da iş yerlerindeki yeşil alanların metrekaresine göre ANFA Bitki Evleri'ni arayarak ya da bizzat başvurarak fiyat teklifi alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Genel Müdürlüğü, Başkentlilerden gelen yoğun talep üzerine özel mülklere de peyzaj hizmeti vermeye başladı. Bireysel veya kurum olarak Altınpark, 30 Ağustos Zafer Parkı, Etlik Zeynepçik Parkı ve Mogan Park'ta bulunan ANFA Bitki Evleri'ne bizzat ya da “(0312) 596 90 00” numaralı hattı arayarak başvurabilecek vatandaşlar, yeni uygulama sayesinde kendilerine ait özel mülklerin bahçesinde veya çevresinde peyzaj düzenlemesi yaptırabilecek. Çalışma alanında yapılacak incelemenin ardından toprak yapısına uygun düzenlemeleri vatandaşla karşılıklı olarak kararlaştıracak olan ANFA ekipleri, istenilen tür ve boyuttaki ağaç, çiçek, hatta çim biçilecek alanın metrekaresine göre fiyat belirleyecek. Her türlü teknik donanıma sahip ANFA Bitki Evleri, çim ekiminden ağaç dikimi ve budamasına, kaya bahçesi kurulmasından kuru peyzaj düzenlemesine kadar Başkentlilere ücreti karşılığında bu hizmeti sağlayacak.