ANFA'dan sonra Belplas da ürün alım tekliflerini canlı yayınladı

Ankara'da Büyükşehir Belediyesine bağlı ANFA Genel Müdürlüğünün ardından Belplas da ürün alımı işi tekliflerini canlı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk olarak ANFA Genel Müdürlüğü hizmet alımı ile sosyal medya hesaplarından başlattığı canlı yayın uygulaması diğer şirketler tarafından da uygulanmaya başladı. Son olarak Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi, “Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı İşi” tekliflerini canlı yayınladı. Kameralar önünde ve herkese açık olarak yapılan ürün alım işi tekliflerine firmalar yoğun ilgi gösterdi. Yeşil alanlar, parklar, mezarlıklar, piknik alanları, barajlar, göller ve rekreasyon alanları “Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı İşi” için kapalı zarf usulü ile teklifler alınırken, firmalar şeffaf yönetim uygulamasından memnun olduklarını dile getirdiler.

Ürün alımı için teklif veren Mevlüt Kaplan, “İlk defa böyle açık ve şeffaf bir ihaleye katılıyoruz. Bu ihalenin diğer kurumlara da örnek olmasını da diliyorum. Katılımcılar ve kurum açısından çok önemli” dedi.

Rıza Kaya da, “İhalenin herkese açık olması ve canlı yayınlanması aslında bundan sonraki ihaleler için de bir örnek. Rekabetçi firmaların bu rekabeti görmeleri aslında hoşumuza gidiyor” diye konuştu.

Fatih Enes Demirbaş ise, “Uzunca bir süredir bu sektörde faaliyet gösteriyorum. Daha önce bu tarz uygulamalar yapılmadı. İhalenin canlı yayınlanması, video kaydının alınması önemli bir adım. Şeffaflık, rekabete açıklık ortamının sağlanmasından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.