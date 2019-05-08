ANFA'nın ilk kez herkese açık gerçekleştirdiği ihaleye bin 662 firma başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “şeffaf belediyecilik” anlayışının Büyükşehir Belediyesinde yaygınlaştırılması talimatı ile örnek yönetim modeli uygulamaları Başkent'te başlamış oldu. ANFA Genel Müdürlüğünün Ankara Büyükşehir Belediyesi il sınırları ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan yeşil alanlar, parklar, refüjler, yan bantlar, mezarlıklar, piknik alanları, barajlar, göller, rekreasyon alanları ve tesislerin bakım-onarım ve tadilat hizmet alımı işini kapsayan “yeşil alan bakım ve onarım ihalesi”ne bin 662 firma rekor başvuruda bulundu. Şartnamede yer alan belgelerin ve kapalı teklif mektuplarının yer aldığı zarfları değerlendiren komisyonlar kırım oranlarını da açıkladı. En yüksek kırım oranının yaklaşık yüzde 65'ler seviyesini bulduğu ihale, 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Tekelleşmenin önüne geçilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANFA'nın web sitelerinde yayınlanan duyuruların ardından 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapan bin 662 firmanın tamamının ön başvurularını kabul eden Büyükşehir Belediyesi, teklif verme sürecinde tekelleşmenin de önüne geçmeyi amaçlıyor. İhaleye katılan firma yetkilileri, herkese açık ve canlı olarak yayınlanan ihaleden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İhaleye katılan İsmail Başkaraağaç, “Çok şeffaf bir anlayış, kimsenin kafasında soru işaretinin kalmadığı çok güzel bir uygulama. Hep böyle devam etmesini istiyoruz. Herkesin girebileceği çok güzel bir ihale sistemi oluşturuldu” derken, Hakan Kuntker, “Şeffaf bir ihale oldu, herkesin gözü önünde yapıldı. Bu şekilde yapılmasaydı belki bilgimiz olmayabilirdi, açık bir şekilde gerçekleştirildi. Bu uygulamadan çok memnunum, olması gereken zaten buydu” diye konuştu.

Ayşe Dere ise, “İhaleye katılmak isteyen herkesin bir şansı oldu bu şekilde. Adam kayırmadan, adaletli bir şekilde yapıldı. Şeffaflık ihaleyi kazanmaktan daha önemli. Herkesin içine sinen, şüpheye yer vermeyen bir ihale oldu” ifadelerini kullandı.

En uygun teklifi veren firmalar ile anlaşma sağlanacak

İhale sonunda 40 bölge için en uygun teklifi veren firmalar ile anlaşma sağlanacak. ANFA Genel Müdürlüğünde gerçekleşen açık ihale, Başkan Yavaş'ın talimatıyla ANFA Genel Müdürlüğü internet adresi ‘www.anfa.com.tr' ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Youtube adresi ‘www.youtube.com/ankarabbld' üzerinden canlı yayınlanıyor.