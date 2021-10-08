Angara TV test yayınlarına başladı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye hazırlanan Angara TV'nin test yayınları başladı. Yaklaşık 6 ay önce yayın hayatına başlayan Radyo Angara ile koordineli şekilde yayın yapacak olan Angara TV'de Ankara ve Keçiören'in görülmesi gereken değerlerinin aktarılması planlanıyor. Angara TV'nin test yayınlarına başladığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Radyo Angara'yı 23 Nisan'da hizmete açtık. Angara TV'yi de 29 Ekim'de açmak üzere içerik planlamalarımızı ve program çekimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kültürümüzü, tarihimizi ve özümüzü vatandaşımıza tanıtacağımız bu mecrada. Ankara'mızla ilgili de dolu dolu yayınlar gerçekleştireceğiz” dedi.

"Keçiören'in ve Ankara'nın keşfedilmesi gereken değerlerini bu mecramızla gün yüzüne çıkarıyoruz"

Angara TV'nin ilkeli bir yayın politikası izleyerek Keçiören Belediyesi'nin hizmetlerini vatandaşlara doğru kaynaktan aktaracağını belirten Altınok, “Angara TV program yapımcılarımız ve gazeteci arkadaşlarımız önce vicdanlarına karşı sonra belediyemize ve milletimize karşı sorumluluk bilinciyle içerikler hazırlıyor. Bu anlamda vatanına, milletine, milli-manevi değerlerine yürekten bağlı bir yayın çizgisi oluşturuyoruz. Bir yandan da Keçiören'in ve Ankara'nın keşfedilmesi gereken değerlerini bu mecramızla gün yüzüne çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.