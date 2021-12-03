ANGARA TV'de entrümantal keyfi yaşanacak

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde önümüzdeki günlerde yayın hizmetine başlayacak olan Angara TV'nin program çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden renkli içeriklerle yayın hayatına başlangıç yapmayı hedefleyen Angara TV'de müzik programları da yer alacak.

Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Genel Sanat Yönetmeni Ertuğrul Karabulut'un koordinatörlüğünde konservatuvarda görevli saz sanatçıları birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserlerini enstrümantal olarak icra ettiler. Vatandaşlar tarafından sıklıkla dinlenen eserlerin Angara TV stüdyosunda kayıt altına alındığı müzik programında aynı zamanda Türk Sanat Müziği şarkıları da enstrümantal olarak icra edilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Angara TV'de Türk toplumunun kültürel değerlerini yaşatan sanatsal yayınların yapılacağını aktararak, “Angara TV'nin yayın vizyonunda sanatı, sanatçıyı ve kültürümüzü yaşatma gayesi yer alıyor. Ankaralılık kültürünün yanı sıra Türk kültürüne ait değerlerin yaşatılması da temel esaslarımızdandır. Şehrimizin tarihi, kültürel ve sanatsal derinliklerini gün yüzüne çıkaran, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan içeriklerle TV yayınlarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.