Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'dan Savunma Sanayii Başkanlığıma ziyaret

Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Lourenço, Türkiye'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Lourenço, temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ziyaret etti. SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Ziyarette konuk Cumhurbaşkanı Lourenço ve beraberindeki heyete Türk savunma sanayiinin kabiliyetleri anlatılırken, iki ülke savunma sanayii ilişkilerindeki potansiyel alanlar da ele alındı.