Ani fren yapan halk otobüsünde yolcu yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için aniden duran otobüsteki yolcuların savrulması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Murat C. yönetimindeki 06 BIM 689 plakalı halk otobüsü önüne aniden bir araç çıkınca sürücü frene bastı. Sürücünün ani frene basması sonucu otobüsün içinde bulunan yolcular savruldu. Savrulan yolculardan Mevlüt Efe yaralandı. Yaralı yolcu Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk oldu. Kaza ilgili polis inceleme başlattı.