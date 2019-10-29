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Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Cumhuriyet’in 96’ncı yılı nedeniyle, vatandaşlar Anıtkabir’e gelerek ziyarette bulundu.

Cumhuriyet'in 96'ncı yılı nedeniyle, vatandaşlar Anıtkabir'e gelerek ziyarette bulundu.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı kutlamaları çerçevesinde, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı. Sabahın erken saatlerinde, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir önünde toplanan genç-yaşlı binlerce kişi, ziyarete açılmasıyla birlikte Anıtkabir'e akın etti. Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

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