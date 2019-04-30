Anıtkabir'in çatı kısmı aslına uygun olarak yenileniyor

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’de yağmur nedeniyle oluşan su kaçaklarını gidermek için çatıyı kaplayan kurşun kısım aslına uygun olarak yenileniyor.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'de yağmur nedeniyle oluşan su kaçaklarını gidermek için çatıyı kaplayan kurşun kısım aslına uygun olarak yenileniyor.
Anıtkabir'in yağmur ve su akıntılarından etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla Anıtkabir'de iyileştirme çalışmaları başladı. Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda Anıtkabir'de çatıyı kaplayan kurşun kısmın baştan sona, aslına uygun şekilde yenilenme çalışmaları başladı.