ANKA-S yerli ve milli “uydu haberleşme sistemi” testlerini tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve Türkiye'nin uydu üzerinden kontrol edilen ilk ve tek İHA'sı ANKA'lar yoluna milli uydu haberleşme sistemi ile devam ediyor.

ANKA için üretilen yerli uydu haberleşme sistemi tüm kalifikasyon ve fonksiyonel testlerini başarıyla tamamlanmasının ardından ANKA-S'e entegre edilen uydu haberleşme sistemi ile uçuş testleri tamamlandı. Bu entegrasyon ile ANKA üzerindeki bir alt sistemin daha yerlileştirme ve millileştirme süreci tamamlanmış oldu.

ANKA-S üzerinde test edilen uydu haberleşme sisteminin, geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin kendi öz kaynakları ile 17 ayda ürettiği AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı için de kullanılması hedeflendiği ifade edildi.