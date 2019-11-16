Ankamall AVM'de açılış rezaleti

Ankamall AVM’de, bir mağazada, açılışa özel, ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hopörler verileceği duyurulunca yaşanan izdiham yüzünden az kalsın facia yaşanıyordu.
Ankamall AVM'de, bir mağazada, açılışa özel, ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hopörler verileceği duyurulunca yaşanan izdiham yüzünden az kalsın facia yaşanıyordu.
Ankamall'da, Xiaomi isimli mağazanın açılışa özel ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hopörler vereceğini duyurmasının ardından binlerce kişi açılışa akın etti. Güvenlik yetersiz kalınca Çevik kuvvet ekiplerinden yardım istendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle açılış iptal edildi.