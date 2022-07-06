Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceğini duyurdu.

6. Sulh Mahkemesi'nin verdiği karara göre ANKAPARK, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek. Yenimahalle Kaymakamlığı ve İflas Dairesine kararın iletilmesi sonucu verilecek tarihe göre tahliye ve devir işlemleri gerçekleştirilecek.

ANKARAPARK davasında kararı Başkan Yavaş duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile karar vereceğiz.”