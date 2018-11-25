Ankapark'tan artı 13 milyon TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı büyük oranda gerçekleştirilen ve işletme ihalesi geçtiğimiz aylarda yapılan Ankapark'taki dünyanın en büyük güneş enerji santralinden yıllık 15 milyon kilowatsaat elektrik üretilecek. GES'ten üretilecek elektrik de satılarak, Ankara Büyükşehir Belediyesine işletme şartlarındaki ihale bedelinin yanı sıra 13 milyon liralık ek gelir sağlanmış olacak.

Ankapark'taki 5 bin araçlık otopark üzerine kurulu olan 83 bin 400 güneş panelinin üreteceği elektriğin yanı sıra parkta elektrik araçların şarj edilebilmesi için 20 ayrı elektrikli araç şarj istasyonu yer alıyor. Büyükşehir Belediyesinin yıllık 26 milyon 400 bin lira kira bedelinin yanı sıra gelirinin yüzde 3'ünün verilmesi koşuluyla işletme ihalesi gerçekleştirilen Ankapark'tan bir ek gelir de otoparktan sağlanacak. Dünyada en büyük çatı üzeri uygulamalı projesi sayılan Ankapark Güneş Enerji Santrali'nden üretilecek elektriğin satılmasıyla Büyükşehir Belediyesi yıllık 13 milyon TL ek gelir elde edecek. Önümüzdeki aylarda devreye girmesi beklenen Ankapark GES'in kurulumu için yaklaşık 15 bin metre yüksek gerilim kablosu kullanılırken, 10 adet de trafo yapıldı.

Park halindeki araçların olumsuz hava koşullarından etkilenmesini engelleyecek çatı örtüsü ile panel taşıyıcı sistemin çeşitli tip ve modüllerin bir araya getirilmesiyle toplamda 2 bin 100 ton çelik kullanıldığını ifade eden yetkililer, “Gelecekte aratacak talep ile otomotiv teknolojisine hizmet edecek, artırılabilir özellikte olan ve ayda yaklaşık 4500 aracı şarj edebilecek kapasiteye sahip, 20 elektrikli araç şarj istasyonu da GES sistemimiz içerisinde yer alıyor” dediler.

GES sayesinde yıllık üretilecek 15 milyon kilowatsaat elektrik ile yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacının karşılanabileceği bilgisini veren yetkililer, “Bu da Büyükşehir Belediyesine yıllık 13 milyon TL'nin üzerinde bir gelir sağlayacak” açıklamasında bulundular.

Her yıl 20 bin 800 ağaç dikilmiş kadar olacak

Üretilen bu elektrik enerjisi sayesinde her yıl 20 bin 800 ağaç dikilmiş kadar karbon gazı emisyon değerlerinde düşüş sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizen yetkililer, şu bilgileri verdi:

“Aynı büyüklükte elektrik enerjisi elde etmek için gerekli 2 milyon 822 bin 950 kilogram kömür, 4 milyon 630 bin 173 litre likit petrol gazı ve 3 milyon 260 bin 927 litre doğalgaz kullanımına ihtiyaç duyulmayacak. Güneş enerji sistemlerinin tükenmez ve ucuz enerji kaynağı olmasının yanında enerji üretiminde çevresel zararların ortadan kaldırılması yönünde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya ölçeğinde önemli bir ilke imza atıldı.”