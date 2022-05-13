Ankara 19 Mayıs'a rengarenk çiçeklerle hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına diktiği rengarenk çiçeklerle Başkent'i 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na hazırlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi şehri güzelleştiren çalışmalara imza atıyor. ANFA Genel Müdürlüğü, şehrin birçok noktasına diktiği mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturuyor.

Başkent 19 Mayıs'ı rengarenk çiçeklerle karşılayacak

Yerli üreticilerden satın alınan çiçekleri kentteki yenileme alanları, bulvar, cadde ve orta refüjlere diken ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri; Anadolu Bulvarı, Anıtkabir çevresi ve Gençlik Caddesi başta olmak üzere 50. Yıl Parkı içerisinde de mevsimlik çiçek dikimini sürdürüyor. 19 Mayıs'ta Başkentlileri görsel bir şölenle karşılamaya hazırlayan ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanını rengarenk petunyalarla süslüyor.

"Başkenti çiçeklerle donatacağız"

Başkent genelinde çiçek dikimi çalışmalarına devam edeceklerini belirten ANFA Peyzaj Yüksek Mimarı Eda Kınaç, "Anıtkabir çevresine 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi petunya çiçekleri ekiyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sürdürerek burada görsel bir güzellik oluşturacağız" dedi.

ANFA Peyzaj Sorumlusu Meryem Yolcu da peyzaj çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“50. Yıl Parkı'nda çiçek dikimlerimiz başladı. Alanlarımızı çiçek dikimine hazır hâle getirdik, çapaları yapıldı, yabani otları temizlendi. Petunyaları ekerek çiçek dikimine başlamış olduk. Parkın genelinde çiçek dikimlerimiz devam edecek."