Ankara 19 Mayıs'ta tek yürek olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı 19 Mayıs'ı gençlere armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı, 100. yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği özel bir programla kutlanacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 21.00'de düzenlenecek program öncesinde Başkentlilere Türk bayrağı dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, lazer gösterisiyle de görsel bir şova ev sahipliği yapacak.

AKM'de düzenlenecek programa tüm Ankaralıları davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ev sahibi olarak Başkentlilere seslenecek. Başkan Yavaş, 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü nedeniyle hazırladıkları özel programa 7'den 70'e herkesi beklediklerini belirterek, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl hak ettiği coşkuyla kutlamak istiyoruz. Ankara'da tek yürek olacağımız gecede sanatçımız Haluk Levent de ücretsiz bir konser verecek. Tüm halkımızı bu görkemli kutlamalara davet ediyorum” dedi.

Binlerce kişiyi buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği özel programla Ankaralılara unutulmaz bir akşam yaşatacak. Geleneksel halk danslarına ait ritim ve figürleri ustalıkla sergileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor, Müzik ve Gençlik Topluluğu'nun (FOMGET) gösterisi ile başlayacak olan program, Şef Kemal Günüç yönetiminde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın ve sanatçılarının müzik dinletisi ile devam edecek. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in seslendireceği şarkılarla renk katacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesi yolunda attığı ilk adımın 100. yıl dönümünde başkent Ankara'da cadde ve sokaklar Türk bayrakları ve afişlerle donatılacak.