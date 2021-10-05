Ankara 2 No'lu Baro kuruluş için TBB'ye dilekçesini teslim etti

Ankara 2 No'lu Barosu, kuruluş için hazırlamış olduğu dilekçesini Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) teslim etti.

Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı ve 2 No'lu Baro'nun kurucu üyesi Eyüphan Korkmaz, 2 bin 50 avukatın imzasının olduğu kuruluş dilekçesini teslim edilmesinin ardından Ankara'da ikinci bir baronun kurulmasının değerli görülmesini vurguladı.

Üye sayısı bakımından Türkiye'deki 12. büyük barosu olacaklarını söyleyen Korkmaz, sadece mesleğe ve meslektaşlarına odaklanacaklarını belirtti. Mesleğe hizmet konusunda güzel işlerin ortaya çıkarılacağını ifade eden Korkmaz, mesleki sorunları bildiklerini, bu sorunların çözümü için güçlü bir motivasyon içerisinde olduklarını ve Ankara'da iyi ki ikinci bir baro kuruldu dedirmek için ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini söyledi.