Ankara akşamları ışıl ışıl

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in altyapısını yenileme çalışmalarının yanı sıra estetik görünümü için de titiz bir çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ankara'nın hem akşamlarının ışıl ışıl ve daha aydınlık olması hem de güzel ve modern gözükmesi için 7/24 çalışıyor. Cadde ve sokaklar başta olmak üzere alt, üst geçit ve meydanların aydınlatma gereksinimlerini karşılayan ekipler, arızalanan ya da patlayan aydınlatmaların da bakım ve onarımını anında yapıyor. Şehir genelinde aydınlatma sistemlerini mobil olarak gözden geçiren ekipler, tarihi ve dekoratif mekanların aydınlatmalarına da özel önem veriyor. Sürücü ve yayaların sağlıklı ve güvenli ulaşımı için hayati önem taşıyan yol ve meydanların aydınlatmalarına öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, özellikle trafiğin yoğun olmadığı saatlerde çalışmalarını yürütüyor. Sıhhiye ve Şaşmaz Alt Geçidi'nde de geçtiğimiz günlerde projektör bakım onarım ve enerji ayarlaması yapan ekipler, 2018 yılında Turan Güneş Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, Celal Bayar Bulvarı, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Öveçler, Karapürçek-Bostancık Caddesi, Çankaya Simon Bolivar Caddesi, Keçiören Altındağ-Ziraat Caddesi kesişimi meydan aydınlatması, Altındağ-Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kesişim meydanı, Fatih Caddesi-Aşıkpaşa Caddesi kesişimi meydanı, Keçiören Belediyesi önü Cumhuriyet Caddesi meydanı, Sincan Çalkın Caddesi-İzmir Caddesi kesişimi meydanı, Nallıhan Nasuhpaşa Mahallesi, Bursa Caddesi gibi birçok önemli noktada aydınlatma çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Enerjisa ile iş birliği yaparak, hem Ulus meydanının hem de Atatürk heykelinin daha da aydınlık olması için mevcut projektörleri güçlendirdi. Atatürk heykelinin akşam saatlerinde daha net görülmesi amacıyla meydandaki aydınlatma projektörlerinin seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca şehrin tarihi dokusu için önemli noktaları da belirleyerek, kullanım ömrünü tamamlayan yürüyen merdivenleri de değiştiriyor. Gerek Başkentlilerin, gerekse yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin avlusunda bulunan dış mekan yürüyen merdivenleri de kullanım ömrünü tamamlaması ve kapasiteyi karşılamaması nedeniyle yenilendi.