Ankara Barosu'ndan anlamlı yürüyüş

Avukatlar ‘Tehlike Altındaki Avukatlar Günü' için Ankara Adliyesi'nde bir araya geldi. Ankara Barosu koordinesinde düzenlenen yürüyüşe Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu ile birçok avukat katıldı.

Avukatlar ‘Tehlike Altındaki Avukatlar Günü' için Ankara Adliyesi'nde bir araya geldi. Yürüyüşe Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ile birçok avukat katıldı. Ankara Adliyesi'nde bir araya gelen avukat grubu Ankara Barosu ABEM binası önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştiren Ankara Barosu Başkanı Köroğu, 24 Ocak gününün anlam ve öneminden bahsederek, “24 Ocak tarihinin dünya çapında bir anma ve farkındalık günü olarak anılmaya başlanmasının nedeni, Atocha Katliamı olarak nitelendirilen, 24 Ocak 1977 tarihinde dört avukat ve bir iş arkadaşlarının mesleklerini ifa ettikleri için Madrid'de bulunan Atocha 55 adresinde katledilmesidir. 2010 yılından bu yana 24 Ocak tarihi, her yıl bir ülkeye odaklanan ve odak ülkenin avukatlarının içinde bulunduğu duruma yetkililerin, kamuoyunun ve basının dikkatini çekmek için etkinlikler düzenlenen bir tarihtir” dedi.

“Afganistan'daki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz”

Bu yıl gerçekleştirilen programın Afganistan'da bulunan avukatlara atfedildiğini söyleyen Başkan Köroğlu, “Tehlike altındaki avukatlar günü bu yıl Afganistan'da bulunan meslektaşlarımıza atfedildi. Tıpkı 2012 ve 2019 yıllarında odak ülke olarak Türkiye'nin belirlendiği gibi. Taliban rejiminden doğrudan etkilenen Afganistan'daki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ülkelerinde savaş ve rejim değişikliği olmasaydı bizden daha tehlikede olurlar mıydı bilmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında hukukçu gazeteci merhum Uğur Mumcu'yu da unutmayan Başkan Köroğlu şu ifadelere yer verdi:

“Hukuk tarihimizin her döneminde avukatlar tehlike altındaydı. Bu yüzden onurlu mücadelelerinden vazgeçmemeyi canları ile ödeyenler oldu. Tıpkı önceki başkanlarımızdan Avukat Muammer Aksoy ve Diyarbakır Barosu Başkanlarımızdan Avukat Tahir Elçi gibi. Bu cesur insanlardan bir diğeri de hukukçu gazeteci Uğur Mumcu'dur.”

“Biz herkesin avukatıyız”

Şiddete maruz bırakılan tüm avukatlar ile dayanışma ve birlik içinde olduklarını aktaran Başkan Köroğlu, “Ekmek ve özgürlük için, insanca yaşamak için, adalet, demokrasi ve daha iyi bir dünya için yaşamlarımızı ortaya koymaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz herkesin avukatıyız. Toplumun, bireyin, sesi olmayanın, sesi çıkmayanın, korkanın, güçten düşenin, hor görülenin, bir zamanlar var olan şimdi yok olanın, şimdi güçlü olanın belki yarın güçten düşecek olanın da sesiyiz. Biz savunmanın sesiyiz. Biz tehlikedeysek siz de tehlikedesiniz. Mesleğini yaparken tutuklanan, baskı ve tehdit altında olan, şiddete maruz bırakılan tüm avukatlar ile dayanışma ve birlik içinde mücadelemize devam edeceğimizi ilan ederiz” ifadelerine yer verdi.

Açıklama sonrası Başkan Köroğlu avukatlarla birlikte özçekim yaptı.