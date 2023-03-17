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Ankara Barosu'ndan avukatlara "sandık güvenliği eğitimi"

Ankara Barosu tarafından, 14 Mayıs günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde gönüllü olarak görev almak isteyen avukatlar için sandık güvenliği eğitimleri düzenlenecek.


Ankara Barosu'nca, 14 Mayıs günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde gönüllü olarak görev almak isteyen avukatlar için sandık güvenliği eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlere katılmak isteyen avukatların en geç 25 Mart 2023 tarihine kadar Baronet üzerinden kayıt yaptırabilecekleri Ankara Barosu tarafından duyuruldu.

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