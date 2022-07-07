Ankara Barosu'ndan öldürülen avukat için açıklama: “Bu katil zanlısını da ‘bir avukat' savunacak”

Ankara Barosu, İstanbul'da öldürülen avukat Servet Bakırtaş için Ankara Adliyesi önünde açıklamada bulundu.

İstanbul Bakırköy'de Abdullah T. tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine dehşet saçmış, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı, ardından kendisine dava açan Öznur Tufan'ı silahla vurarak öldürmüştü. Avukatın öldürülmesi nedeniyle Ankara Adliyesi'nde bir grup avukatla birlikte açıklama yapan Ankara Barosu Başkanı Av. Mehmet Eren Turan, dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine bir yararı olmayacağını vurguladı. Turan, “Dün İstanbul Bakırköy'de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Avukat Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle ölüm kustu. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir ‘toplumsal ders' olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa, olmaz yargılama diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafi olmazsa, bu katil zanlısını da ‘bir avukat' savunacak. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız” dedi.

Açıklamanın ardından Ankara Barosu'na bağlı avukatlar adliyenin önünde oturarak yaşanan cinayeti protesto etti.