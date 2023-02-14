İhlas Haber Ajansı

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Ankara Barosundan psikolojik danışma desteği

Ankara Barosu tarafından depremin psikolojik yıkımıyla mücadele edilmesi için destek hattı oluşturuldu.


Ankara Barosu tarafından depremin psikolojik yıkımıyla mücadele etmek için depremden etkilenen kadın ve çocuklara yönelik psikolojik destek hattı oluşturuldu.


Ankara Barosu Gelincik Merkezi tarafından ücretsiz psikolojik ilkyardım desteği uzman psikologlar tarafından Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile yüz yüze veya online şekilde verilecek.


Aynı zamanda deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen meslektaşlara psiko-sosyal destek sağlanacağı belirtildi.

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