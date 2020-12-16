Ankara Bilim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı başlatıyor

Dr. Yavuz Demir ile Novarge Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Karaağaç arasında uzaktan eğitim sertifika programları düzenlenmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversite rektörlük binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Prof. Dr. Yavuz Demir, özel sektör ve üniversite işbirliğine işaret ederek, "Genç bir üniversite olmamıza rağmen kısa sürede önemli ölçüde değişim ve gelişim kaydettik. Ankara Bilim Üniversitesi özel sektör temsilcileri ile birlikte hareket ederek ortak vizyon belirleyip çok güzel çalışmalara imza atmaktadır. Üniversitelerin sadece kampus içerisinde dışa kapalı çalışmalar yapan yapılar değil, ülkemizin gelişmesi için bulunduğu şehre faaliyet, ivme ve ufuk katan bir misyonu üstlenen kurumlar olması da gerekir. Yapacağınız projelerin başarılı olmasını diliyorum'' dedi.

Türkiye genelinde katılıma açık sertifika programlarının düzenlenmesini sağlayacak protokolün imza törenine, üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Harun Meydan ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Çağlar da katıldı.