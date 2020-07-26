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Ankara Bilim Üniversitesi'nde “Yapay Zeka ve Girişimcilik Webinarı” düzenlendi

ANKARA (İHA) – Ankara Bilim Üniversitesi’nde “Yapay Zeka ve Girişimcilik Webinarı” gerçekleştirildi.

ANKARA (İHA) – Ankara Bilim Üniversitesi'nde “Yapay Zeka ve Girişimcilik Webinarı” gerçekleştirildi.


Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, Startup Community Başkanı Murat Öztürk ve Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çağlar'ın konuşmacı olarak katıldığı “Yapay Zeka ve Girişimcilik Webinarı” Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok'un moderatörlüğünde yapıldı.


“Yıkıcı Hayallerle Geleceği Tasarlamak” konulu söyleşisinde girişimcilik dünyasında veri alanına çok büyük ilgi gösterilmesi gerektiğini ve veri tüketicisi olunması gerektiğini belirten Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, yapay zekanın iş alanında oluşturacağı dönüşümlere odaklanmak gerektiğini vurgulayarak, dijital ekonomide istenilen düzeye gelebilmek için iş birliğinin şart olduğunu söyledi.


Yurt dışındaki dünyaca ünlü firmaların sahiplerinin girişimcilik hikayelerinden bahseden Erkul, ilerleyen süreçte Türkiye'de de böyle firmaların ortaya çıkmasıyla her şeyin daha farklı olacağını belirtti.



“Yapay zeka ve girişimcilik, sosyoloji, psikoloji, matematik ve tarih gibi derslerle bir araya geldiğinde daha etkili olabilir”


Nesnelerin interneti, yapay zeka ve girişimcilik üzerine örnekler veren Erkul, bu konuların sosyoloji, psikoloji, matematik ile tarih gibi derslerle bir araya geldiğinde daha etkili olabileceğini ve kullanılması gerektiğini aktardı.


Startup Community Başkanı Murat Öztürk ise, girişimcilerin “Hayal, fikir, ekip, finans, uygulama” sıralamasındaki yol haritasında kendilerini güncellemeleri gerektiğini kaydederek, “Öğrenmeyi öğrenmek konusu üzerinde çok durmak gerekir” ifadelerini kullandı. Öztürk, girişimcilik ile yapay zeka teknolojisinin mutlaka dirsek teması içinde olması gerekliliğine de vurgu yaptı.


Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çağlar da, pandemi sürecinde oldukça gündemde olan uzaktan eğitim konusunda, yapay zeka tabanlı online eğitim platformunun bugün de ve gelecek günlerde oldukça yaygınlaşacağını, ucuzluğu ve kolay erişilebilirliği açısından da son derece popüler olacağını bildirdi.


Webinar, izleyicilerin katılımcılara soru sormasıyla devam etti.

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