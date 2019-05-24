Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı, OSTİM'de gerçekleşti.

Çalıştayda savunma ve havacılık, ilaç ve tıbbi cihazlar, iş ve inşaat makineleri, bilişim ve tarım-gıda sektörleri arasında yapılabilecek muhtemel işbirlikleri yoluyla çeşitli temalarda yeni bir ürün/teknoloji ve işbirliği alanını ortaya çıkarmak amacıyla yuvarlak masa çalışmaları yürütüldü. Sektörler arası işbirlikleri için muhtemel ortaklık yöntemleri, yapıları, mevzuat ve insan kaynakları altyapısı gibi konular ele alındı. Sektörler arası iş birliği çalışması temaları ile ilaç ve tıbbi cihazlar sektörü şu şekilde:

TEMA 1: Yapay organlar

TEMA 2: Uzaktan teşhis tedavi sistemleri

İş ve İnşaat Makineleri Sektörü

TEMA 3: Robotik makineler

TEMA 4: Akıllı inşaat sahaları

TEMA 5: Kritik parça üretimi

Gıda ve Tarım Sektörü

TEMA 6: Gıda teknolojileri

TEMA 7: Akıllı tarım (Hasat öncesi yenilikçi çözümler: sensörler, kamera sistemleri vb.)

TEMA 8: Tıbbi bitkilerin ilaç sektöründe kullanımı

Yenilikçilik Ekosistemi

TEMA 9: Ortak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik kümeleşmeler (VR, yapay zeka, robotics vb.

TEMA 10: AR-GE, uygulamalı araştırmalar ve ticarileşme