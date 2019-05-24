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Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı, OSTİM’de gerçekleşti.

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı, OSTİM'de gerçekleşti.


Çalıştayda savunma ve havacılık, ilaç ve tıbbi cihazlar, iş ve inşaat makineleri, bilişim ve tarım-gıda sektörleri arasında yapılabilecek muhtemel işbirlikleri yoluyla çeşitli temalarda yeni bir ürün/teknoloji ve işbirliği alanını ortaya çıkarmak amacıyla yuvarlak masa çalışmaları yürütüldü. Sektörler arası işbirlikleri için muhtemel ortaklık yöntemleri, yapıları, mevzuat ve insan kaynakları altyapısı gibi konular ele alındı. Sektörler arası iş birliği çalışması temaları ile ilaç ve tıbbi cihazlar sektörü şu şekilde:


TEMA 1: Yapay organlar


TEMA 2: Uzaktan teşhis tedavi sistemleri


İş ve İnşaat Makineleri Sektörü


TEMA 3: Robotik makineler


TEMA 4: Akıllı inşaat sahaları


TEMA 5: Kritik parça üretimi


Gıda ve Tarım Sektörü


TEMA 6: Gıda teknolojileri


TEMA 7: Akıllı tarım (Hasat öncesi yenilikçi çözümler: sensörler, kamera sistemleri vb.)


TEMA 8: Tıbbi bitkilerin ilaç sektöründe kullanımı


Yenilikçilik Ekosistemi


TEMA 9: Ortak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik kümeleşmeler (VR, yapay zeka, robotics vb.


TEMA 10: AR-GE, uygulamalı araştırmalar ve ticarileşme

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