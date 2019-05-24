Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı, OSTİM’de gerçekleşti.
Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı, OSTİM'de gerçekleşti.
Çalıştayda savunma ve havacılık, ilaç ve tıbbi cihazlar, iş ve inşaat makineleri, bilişim ve tarım-gıda sektörleri arasında yapılabilecek muhtemel işbirlikleri yoluyla çeşitli temalarda yeni bir ürün/teknoloji ve işbirliği alanını ortaya çıkarmak amacıyla yuvarlak masa çalışmaları yürütüldü. Sektörler arası işbirlikleri için muhtemel ortaklık yöntemleri, yapıları, mevzuat ve insan kaynakları altyapısı gibi konular ele alındı. Sektörler arası iş birliği çalışması temaları ile ilaç ve tıbbi cihazlar sektörü şu şekilde:
TEMA 1: Yapay organlar
TEMA 2: Uzaktan teşhis tedavi sistemleri
İş ve İnşaat Makineleri Sektörü
TEMA 3: Robotik makineler
TEMA 4: Akıllı inşaat sahaları
TEMA 5: Kritik parça üretimi
Gıda ve Tarım Sektörü
TEMA 6: Gıda teknolojileri
TEMA 7: Akıllı tarım (Hasat öncesi yenilikçi çözümler: sensörler, kamera sistemleri vb.)
TEMA 8: Tıbbi bitkilerin ilaç sektöründe kullanımı
Yenilikçilik Ekosistemi
TEMA 9: Ortak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik kümeleşmeler (VR, yapay zeka, robotics vb.
TEMA 10: AR-GE, uygulamalı araştırmalar ve ticarileşme