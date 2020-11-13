Ankara Büyükşehir 163 bin aileye gıda paketi ile 300 TL'lik alışveriş kartı dağıtımına başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan 163 bin aileye konserve kavurma ve kıyma, gıda (nohut) paketi ile 300 TL'lik alışveriş kartı dağıtımına başladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri dağıtıma ilk olarak Etimesgut Suvari Mahallesi'nden başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, toplam 163 bin aileye “Afiyet Ver Kampanyası” kapsamında hazırlanan konserve kıyma ve kavurma paketleri, gıda (nohut) kolisi ile 300 TL'lik alışveriş kartı dağıtımına başladı. 11 Kasım tarihinden itibaren ilk olarak Etimesgut ilçesi Suvari Mahallesi'nde sosyal yardım alan ailelerden dağıtıma başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gıda yardımının yanı sıra maske desteğinde de bulundu. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 163 bin aileye alışveriş yapabilmeleri için anlaşmalı market tarafından hazırlanan 300 TL'lik alışveriş kartını teslim ederek sosyal yardımlarını sürdürecek.

Başkent kart sistemine adım adım

Yerli üreticilerin elinde kalan ürünleri satın alan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede Başkentli üreticilere de ekonomik yönden destek sağlıyor. Başkent'te sosyal yardımların kapsamını daha da genişleterek tüm yardımların tek kartta birleştirileceği ‘Başkent Kart' sistemine geçişi hızlandıracaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, şu bilgileri verdi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi'nin ihtiyaç sahibi olarak tespit ettiği 163 bin aileye belediye imkanları çerçevesinde destek olmaya devam ediyoruz. Kendi arazilerimizde yetiştirdiğimiz sebze ve meyveleri yaz boyunca ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Başkentli üreticilerden aldığımız nohut dahil konserve kavurma ve 300 TL'lik alışveriş çekinden oluşan gıda paketlerimizi sahada dağıtmaya devam ediyoruz. Tüm bu sosyal yardımları 2 ay içerisinde ailelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren 43 bin aileye de kömür dağıtımında bulunacağız. 20 gün içerisinde de özellikle çocuklu ailelere süt dağıtımına başlayacağız. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan sosyal yardımları ‘Başkent Kart' üzerinden yapmayı planlıyoruz.”