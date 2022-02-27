Ankara Büyükşehir 17 yaya üst geçidini bakıma aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yıpranan yaya üst geçitlerine estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla bakım, onarım ve boya çalışması başlattı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri ilkbahar öncesi 17 yaya üst geçidini bakım programına aldı. Şu yaya üst geçitlerinde çalışma yapılacak:

“Esenboğa Yolu Gümüşköy Sitesi giriş önü. Esenboğa Yolu Gümüşköy Göçmen Konutları Kavşağı önü. Esenboğa Yolu Karacaören-2 Kavşağı Aytemiz İstasyonu önü. Esenboğa Yolu Hürriyet Tesisleri mevki önü. Esenboğa Yolu Çankırı Kavşağı Ülker Fabrikası önü. Esenboğa Yolu Çubuk Kavşağı Otonomi önü. Çubuk Yolu ÖSYM Binası önü. Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 1974. cadde kesişimi Yeşilöz İlköğretim Okulu önü. Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Veteriner Fakültesi önü. Esenboğa Yolu Balıkhisar Köyü girişi. Yeşilbayır Manolya Sitesi önü. Boğaziçi Neşet Ertaş Caddesi köprü girişi. Mamak Köprüsü yanı. Çiğiltepe Askeri Lojmanları önü. Körler Okulu önü. Turgut Özal Bulvarı 1011 Kavşağı önü. Turgut Özal Bulvarı Saray Sokak girişi.”